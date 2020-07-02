Формування Російської Федерації, які окупували Донбас, 8 разів обстріляли українських військових Суспільство | 29-06-2020, 09:37 0 219 28 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: ООС



Деталі: Формування Росії застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Минулої доби окупанти наразили на небезпеку також і цивільне населення, підступно обстрілявши населений пункт Північне, поблизу Торецька. Російсько-окупаційні війська випустили ракету з ПТУРа, яка потрапила на подвір’я житлового будинку. Також осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.



Українські військовослужбовці жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою активність.



За минулу добу втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки, 28 червня наші захисники знищили двох та поранили одного загарбника.



Дослівно: "Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір Вільний.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає".