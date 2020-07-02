В Туреччині стався землетрус Суспільство | 29-06-2020, 07:51 0 224 В провінції Мугла, Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2 бала.



Джерело: AFAD, передає Anadolu



Деталі: Землетрус стався 28 червня о 20:43, осередок залягав на глибині 61,44 км. Інформації про постраждалих не надходила.



Що було раніше:



26 червня повідомлялося про землетрус в провінції Ван, тоді магнітуда становила 5,4 бала.