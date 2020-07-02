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В Туреччині стався землетрус
|Суспільство | 29-06-2020, 07:51
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|В провінції Мугла, Туреччини стався землетрус магнітудою 5,2 бала.
Джерело: AFAD, передає Anadolu
Деталі: Землетрус стався 28 червня о 20:43, осередок залягав на глибині 61,44 км. Інформації про постраждалих не надходила.
Що було раніше:
26 червня повідомлялося про землетрус в провінції Ван, тоді магнітуда становила 5,4 бала.
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