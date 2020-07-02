В Україні за 27 днів літа потонули понад 30 дітей Суспільство | 29-06-2020, 07:50 0 218 В Україні з початку червня на водоймах загинули "понад 30 дітей".



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій



Дослівно: "Загалом, з початку червня вода вже забрала життя більш ніж 30 юних громадян, віком до 18 років.



Тож, з метою попередження загибелі людей у літній період, рятувальники наголошують на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки на воді!".