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Відомий артист Михайло Хома (DZIDZIO) задекларував свої доходи
|Суспільство | 26-06-2020, 14:50
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Друзі, нагадуємо, що до завершення кампанії Декларування - 2020 залишилось всього 5 календарних днів. Попереду кілька святкових вихідних, тож, раптом ви не встигаєте відвідати податкову - скористайтеся Електронним кабінетом (https://cabinet.tax.gov.ua/) та подайте декларацію онлайн.
Саме таким чином цьогоріч подав декларацію відомий артист Михайло Хома (DZIDZIO).
Як це було - дивіться у сюжеті: https://youtu.be/072tHRU1yrQ
Якщо ви, як і DZIDZIO, також вирішите подати декларацію не відвідуючи податкову, пропонуємо вашій увазі відеоурок щодо заповнення декларації про майновий стан і доходи за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4
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