|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Змінено графік роботи столичної податкової на період дії карантину
|Суспільство | 26-06-2020, 14:48
| 0 349
|
Звертаємо увагу, що з 25 червня 2020 року, на період дії карантину, змінюється графік роботи Головного управління ДПС у м. Києві:
з понеділка по четвер: з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
п’ятниця: з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.
Столичні ЦОП будуть працювати у такому режимі:
з понеділка по четвер: з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
п’ятниця: з 10 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.
технічні перерви для санітарної обробки та провітрювання: кожні дві години на 10-15 хвилин.
Детальна інформація щодо порядку прийому у ЦОП: https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/419971.html
Зміни вводяться на період дії норми пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».
Також, нагадуємо основні контакти для онлайн спілкування:
Офіційна електронна пошта Головного управління ДПС у м. Києві –kyiv.official@tax.gov.ua.
Особиста електронна скринька керівника Головного управління ДПС у м. Києві – kyiv.chief@tax.gov.ua.
Скринька для подання запитів на отримання публічної інформації –kyiv.public@tax.gov.ua.
Скринька для подання електронних звернень громадян –kyiv.zvernenya@tax.gov.ua.
Скринька для засобів масової інформації – kyiv.pressa@tax.gov.ua.
Надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків можна скориставшись Електронним кабінетом. Для цього необхідно перейти за посиланням: http://cabinet.tax.gov.ua, або через субсайт Головного управління ДПС у м. Києві офіційного вебпоталу ДПС.
Нагадуємо, що усі контакти для зв’язку з Головним управлінням ДПС у м. Києві розміщені у рубриці «Контакти» на офіційному субсайті Головного управління ДПС у м. Києві.
Бережіть себе та своїх близьких!
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Застосування законодавства про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)...
|01-07-2020, 19:35
| >>>
|Нововведення Закону №466: Змінено підстави для проведення документальних позапланових перевірок...
|01-07-2020, 16:59
| >>>
|Курсанти першого курсу Національної академії Держприкордонслужби закінчили стажування у підрозділах охорони кордону Мукачівського прикордонного загону....
|01-07-2020, 14:54
| >>>
|Галицька митниця виконала план надходжень до Держбюджету на 112,7%...
|01-07-2020, 14:53
| >>>
|РОЗШУКУВАНЕ ІНТЕРПОЛОМ АВТО, ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
|01-07-2020, 13:40
| >>>
|Підсумки аукціонних торгів за другий квартал 2020 року...
|01-07-2020, 12:00
| >>>
|На Львівщині зменшено податкових боргів «живими коштами» на суму 83,2 мільйона гривень за 5 місяців 2020 року...
|01-07-2020, 12:00
| >>>
|