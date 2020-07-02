Змінено графік роботи столичної податкової на період дії карантину Суспільство | 26-06-2020, 14:48 0 349

Звертаємо увагу, що з 25 червня 2020 року, на період дії карантину, змінюється графік роботи Головного управління ДПС у м. Києві:

з понеділка по четвер: з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

п’ятниця: з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

Столичні ЦОП будуть працювати у такому режимі:

з понеділка по четвер: з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

п’ятниця: з 10 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

технічні перерви для санітарної обробки та провітрювання: кожні дві години на 10-15 хвилин.

Детальна інформація щодо порядку прийому у ЦОП: https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/419971.html

Зміни вводяться на період дії норми пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».

Також, нагадуємо основні контакти для онлайн спілкування:

Офіційна електронна пошта Головного управління ДПС у м. Києві –kyiv.official@tax.gov.ua.

Особиста електронна скринька керівника Головного управління ДПС у м. Києві – kyiv.chief@tax.gov.ua.

Скринька для подання запитів на отримання публічної інформації –kyiv.public@tax.gov.ua.

Скринька для подання електронних звернень громадян –kyiv.zvernenya@tax.gov.ua.

Скринька для засобів масової інформації – kyiv.pressa@tax.gov.ua.

Надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків можна скориставшись Електронним кабінетом. Для цього необхідно перейти за посиланням: http://cabinet.tax.gov.ua, або через субсайт Головного управління ДПС у м. Києві офіційного вебпоталу ДПС.

Нагадуємо, що усі контакти для зв’язку з Головним управлінням ДПС у м. Києві розміщені у рубриці «Контакти» на офіційному субсайті Головного управління ДПС у м. Києві.

Бережіть себе та своїх близьких!



