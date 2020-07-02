Ліс і повені: експертний висновок вчених Суспільство | 26-06-2020, 14:47 0 350

Вчені Національного лісотехнічного університету України неодноразово брали участь в роботі комісій з вивчення причин стихійних лих, зокрема повеней, які за останні десятиліття відбувались в Карпатському регіоні.

Групою вчених НЛТУ України напрацьовано експертний висновок щодо катастрофічних паводків, які пройшли в червні 2020 року в Карпатському регіоні та пропозиції щодо мінімізації ризиків їх виникнення у майбутньому.

Ознайомитися з текстом експертного висновку можна за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1Pm6hVk2QBz9SHGrCZBoGL0nKhJb4ed-m/view

