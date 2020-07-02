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30 червня – кінцевий термін для подання декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік
|Суспільство | 26-06-2020, 14:45
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 30 червня 2020 року є останнім днем подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік:
- фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність;
- громадянами, які в 2019 році отримували доходи, що підлягають декларуванню.
Звертаємо увагу, подати декларацію можна засобами електронного зв’язку в «Електронному кабінеті» за допомогою електронного сервісу, який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua/, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Сплатити суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено в декларації до сплати, необхідно до 1 жовтня 2020 року.
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