30 червня – кінцевий термін для подання декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік Суспільство | 26-06-2020, 14:45 0 382



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 30 червня 2020 року є останнім днем подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік:

- фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність;

- громадянами, які в 2019 році отримували доходи, що підлягають декларуванню.

Звертаємо увагу, подати декларацію можна засобами електронного зв’язку в «Електронному кабінеті» за допомогою електронного сервісу, який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua/, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Сплатити суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено в декларації до сплати, необхідно до 1 жовтня 2020 року.



