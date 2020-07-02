Понад 1,2 мільярда гривень відшкодували ПДВ платникам податків на Львівщині за п’ять місяців 2020 року Суспільство | 26-06-2020, 14:05 0 313



Впродовж п’яти місяців 2020 року заявлено до відшкодування на розрахункові рахунки платників 1 182,0 млн. грн. Середньомісячні заявки склали 236,4 млн. грн. Середньомісячні заявки на 8 % менші від рівня минулого року. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



За січень-травень 2020 року відшкодовано грошовими коштами на розрахункові рахунки платників – 1 161,5 млн. гривень.



Невідшкодовано 337,8 млн. грн. податку на додану вартість, з яких 242,2 млн.грн. – нові заявки у травні 2020 року з врахуванням уточнюючих розрахунків; 79,1 млн. грн. – проводяться позапланові перевірки в межах законодавчо встановленого терміну, та узгоджуються матеріали перевірок; 0,5 млн.грн. – в пасивному залишку (судові органи, адміноскарження); 16,0 млн.грн. – включено в Тимчасовий реєстр та очікують законодавчого врегулювання (суми ПДВ, задекларовані до 01.02.16р.).