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КУРСАНТИ-ПРИКОРДОННИКИ НАБУЛИ ДОСВІД ЗАТРИМАННЯ БРАКОНЬЄРІВ
|Суспільство | 26-06-2020, 11:54
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Двох браконьєрів з рушницею та повними мішками м’яса вбитої тварини, затримали учора неподалік від українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Яблунівка», спільно з курсантами Національної академії Держприкордонслужби, які проходять стажування на ділянці Мукачівського загону.
Затриманими виявились мешканці села Яблунівка. Чоловіки жодних документів при собі не мали. Військовослужбовцям розповіли, що вбили дикого кабана. Про даний факт прикордонники повідомили співробітників Нацполіції та лісників.
За вчинені правопорушення на чоловіків було складено адмінпротоколи. Правову оцінку їх діям визначатиме суд.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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