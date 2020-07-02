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Формування Росії 7 разів обстріляли українських військових, одного бійця поранено
|Суспільство | 26-06-2020, 09:18
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|25 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Джерело: ООС
Деталі: формування Росії обстрілювали опорні пункти українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Минулої доби, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта.
Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське.
Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає".
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