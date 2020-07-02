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У передмісті Тегерана стався потужний вибух
|Суспільство | 26-06-2020, 09:15
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|На південному сході від Тегерана (Іран), поблизу військового комплексу стався потужний вибух.
Джерело: державне телебачення Ірану, передає The Guardian
Деталі: Попередньо відомо, що на околиці військового комплексу Парчин, який розташований в 30 кілометрах від Тегерана, стався вибух промислового бензобака.
Міністерство оборони Ірану підтвердило інформацію про вибух, але зазначило, що інцидент не має ніякого відношення до військових баз там.
Що було раніше:
Іран офіційно визнав, що збив український пасажирський літак авіакомпанії МАУ. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.
11 травня Іран запустив ракету в свій військовий корабель. Загинули до 40 людей
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