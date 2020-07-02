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НА КОРДОНІ З РУМУНІЄЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ В УКРАЇНЦЯ НАВУШНИКІВ НА 150 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
|Суспільство | 26-06-2020, 09:08
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Щоденно персонал Держприкордонслужби виконує завдання із забезпечення надійної охорони кордону.
Так, учора, в пункті пропуску «Солотвино», прикордонники Мукачівського загону, реалізовуючи наявну оперативну інформацію, запобігли спробі незаконного ввезення на територію України партії бездротових навушників «AirPods», компанії «Apple».
Дороговартісні аксесуари прикордонники виявили під час проведення спільного з митниками поглибленого огляду автомобіля марки «Мерседес», яким на в’їзд в Україну прямував наш співвітчизник.
39 навушників, українець спробував приховати серед особистих речей та між сидіннями автомобіля.
Виявлений товар у чоловіка вилучили працівники митниці. Сума оцінки вилучених речей склала понад 150 тисяч гривень.
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