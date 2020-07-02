Нелегали перевіряли надійність охорони кордону Суспільство | 25-06-2020, 14:42 0 155



Прикордонники ефективно захищають український кордон від нелегальних мігрантів. Так, на Львівщині охоронці держрубежу завадили трьом нелегалам незаконно дістатися ЄС.

Вчора співробітники відділу "Шегині" затримали іноземця, який поза пунктом пропуску намагався перетнути кордон. Інформацію про невідомого отримав дільничний інспектор прикордонної служби від місцевих мешканців. Затримавши порушника, правоохоронці з'ясували, що ним є 19-річний громадянин Марокко. Згодом мандрівник зізнався, що на меті мав дістатися сусідньої Польщі.

Через кілька годин довелося реагувати на обстановку прикордонникам відділу «Сянки». Двох невідомих, які рухалися по залізничній колії в бік кордону помітив наряд. Невдовзі, за сто метрів від держрубежу, група реагування прикордонного підрозділу наздогнала чоловіків. Затриманими виявилися громадяни Російської Федерації 1968 та 1976 років народження, які теж сподівалися незаконно перейти українсько-польський кордон.

Іноземців затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.

Прес-служба Мостиського прикордонного загону

