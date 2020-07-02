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Контрабандну валюту та ґаджети виявили на кордоні
|Суспільство | 25-06-2020, 14:41
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На Львівщині двоє українців спробували провезти через кордон понад 70 тисяч доларів США та ґаджети на півмільйона гривень.
Вчора прикордонники направили на поглиблений огляд мікроавтобус, яким до Польщі через пункт пропуску «Краківець» прямував 35-річний мешканець Тернополя. Під час спільної з співробітниками БКОЗ УСБУ у Львівській області та митниками перевірки, в салоні автомобіля, було виявлено грошові коштів. 70 700 доларів США чоловік намагався незаконно перевезти через кордон, приховавши їх серед особистих речей.
У цьому ж пункті пропуску в іншого нашого співвітчизника вилучили продукцію Apple. Під час огляду вантажівки, яка слідувала до України, спільною прикордонно-митною групою було виявлено приховані ґаджети. Контрабандні ноутбуки, планшети та навушники чоловік сховав в ніші під напівпричепом.
Валюту та товари встановленим порядком вилучили співробітники Галицької митниці.
Прес-служба Мостиського прикордонного загону
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