У Дрогобичі судитимуть місцевого мешкання за незаконну вирубку лісу Суспільство | 25-06-2020, 12:11 0 193

Як встановили правоохоронці під процесуальним керівництвом прокурорів із Дрогобицької місцевої прокуратури, 49-річний місцевий мешканець 1-2 листопада минулого року без спеціального дозволу (лісорубного або лісового квитка) зрізав бензопилою декілька три білі ялиці у Східницькому лісництві державного підприємства «Дрогобицьке лісове господарство», що у межах Старокропивницької сільської ради.



Як наслідок, спричинив державному підприємству майнову шкоду у розмірі понад 38 тис грн.



Незаконні дії чоловіка кваліфіковано за ч.1 ст.246 КК України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).



На цей час обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області для розгляду по суті.



Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.







Пресслужба Прокуратури Львівської області