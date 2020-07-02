Українські військові знищили трьох та поранили двох найманців Росії — розвідка Суспільство | 25-06-2020, 09:38 0 154 22 та 23 червня військові української армії знищили трьох та поранили двох бійців формувань Російської Федерації на окупованому Донбасі.





Джерело: ООС



Дослівно: "Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. За уточненими даними розвідки, 22 та 23 червня, наші воїни знищили трьох та поранили двох окупантів.



Деталі: 24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Формування Росії відкривали вогонь з 82-х мм мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.



У відповідь на злочинні дії російських найманців українські воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів.