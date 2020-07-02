На Стрийщині повідомили про підозру 6 ймовірним наркоторговцям Суспільство | 24-06-2020, 21:55 0 238



Погоджені Прокуратурою Львівської області підозри з новою кваліфікацією вручили шістьом членам організованої групи, які з листопада 2019 до квітня цього року здійснювали на території регіону збут «канабісу», «амфетаміну», «PVP», «бупренорфіну».

Стриян затримали ще наприкінці квітня та посадили під варту.

Однак, правоохоронці встановили, що фігуранти діяли у складі організованої групи та змінили кваліфікацію з ч.2 ст.307 КК України на частину 3 цієї статті.

Встановлено, що координувала діяльність ділків 33-річна жінка, яка залучила до «роботи» ще двох стриянок та трьох місцевих мешканців віком від 28 до 48 років.

За версією слідства, зловмисники продавали товар за допомогою телефонного зв’язку, переважно, наркозалежним особам, з якими були знайомі.

У ході розслідування, слідчими поліції здійснено 12 закупок наркотичних засобів – по дві у кожного фігуранта. Загальна вага доз «амфетаміну», «канабісу» та «PVP» склала 11,3 грама, а їх ціна – 5 тис грн.

Контрольні закупки, а також вилучене під час санкціонованих обшуків, було скеровано на експертизу, яка підтвердила що це наркотичні засоби та психотропні речовини.

Зазначимо, що за клопотанням прокурорів, у п’ятницю, 19 червня, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою був продовжений ще на місяць.

Наразі, досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини вчинення злочину.

Санкція статті передбачає від на строк від 9 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.



Пресслужба Прокуратури Львівської області