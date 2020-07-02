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До столичної податкової завітав Євген Кошовий, аби задекларувати доходи за минулий рік
|Суспільство | 24-06-2020, 18:04
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Напередодні, до Центру обслуговування платників ДПІ у Дарницькому районі завітав актор студія «Квартал 95», відомий шоумен та ведучий Євген Кошовий, аби подати декларацію про майновий стан і доходи.
За словами Євгена, сплата податків – не тема для гумору і до цього обов’язку необхідно ставитися дуже серйозно, адже від цього залежить майбутнє країни.
Дякуємо Євгену Кошовому за сумлінність та приклад для наслідування!
Шановні платники, Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що кампанія декларування - 2020 добігає кінця! Тож встигніть і ви виконати свій конституційний обов’язок!
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