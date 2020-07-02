Підозрюваному львів’янину, який побив продавчиню за пачку цигарок та пляшку горілки, обрали запобіжний захід Суспільство | 24-06-2020, 17:56 0 143







Інцидент стався цьогоріч, 14 червня, в супермаркеті на вулиці Аральській, 12 у Львові.



Того дня, 38-річний львів’янин зайшов до магазину та декілька разів врадив продавчиню кулаком.



Жінка просила її не кривдити, однак, зловмисник, не реагуючи, завдав ще один удар по голові металевим лотком від ваги.



Після цього, постраждала віддала раніше судимому чоловіку пачку сигарет та пляшку горілки. Однак, той взяв ще й морозиво, шоколад та цукерки і утік.



Цього ж дня, імовірного грабіжника затримали поліцейські у порядку ст.208 КПК України та оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України (грабіж).



На цей час Шевченківським районним судом м.Львова за клопотанням слідчого, погодженого із прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1, фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення понад 105 тис грн застави.



Наразі, чоловік перебуває в ІТТ Головного управління Національної поліції у Львівській області.



Йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.







Пресслужба Прокуратури Львівської області







За грабежі у Львові засудили рецидивіста







Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2019 року, на зупинці громадського транспорту у Шевченківському районі м.Львова раніше судимий чоловік відкрито заволодів мобільним телефоном потерпілого, а через 4 місяці у салоні автобуса таємно викрав у водія гроші.



Однак, був викритий пасажирами та затриманий водієм.



Загальна сума збитків склала понад 3600 грн.



Такі дії 22-річного львів’янина кваліфіковано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.2 ст.186 КК України (закінчений замах на відкрите викрадення чужого майна, вчиненого повторно) та ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене повторно).



На цей час вину фігуранта довели прокурори Львівської місцевої прокуратури №2.



Так, вироком Шевченківського районного суду м.Львова обвинуваченого визнано винним та засуджено до 4 років 2 місяців позбавлення волі.







Пресслужба Прокуратури Львівської області