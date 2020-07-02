Понад 9 мільйонів гривень надійшло до бюджету за підсумками роботи юристів податкової Львівщини за п’ять місяців 2020 року Суспільство | 24-06-2020, 14:07 0 175

Як повідомили в управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області згідно звітних даних АІС “Cуди” ІС податковий блок” станом на 01.06.2020 на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2 159 справ на суму 7 243,24 млн. гривень.



У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у січні-травні 2020 року, на користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 322 справи на суму 300,23 млн. грн., з них по 147 справах на суму 138,84 млн. грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 118 справ на суму 73,86 млн. грн., з них по 50 справах на суму 13,62 млн. грн. провадження закінчено.



Впродовж січня-травня 2020 року у справах за участю ГУ ДПС у Львівській області, надійшло – 9 066,64 тис. грн.: у справах за позовами до територіальних органів ДПС у Львівської області – 2

050,34 тис. грн. (справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень); у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 7 016,3 тис. грн. (справи про стягнення податкової заборгованості).



За п’ять місяців цього року надійшло від платників податків 11 скарг (заяв) на 3 вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 6 рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску та на 2 податкові повідомлення-рішення.