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Шмигаль летить на Прикарпаття через паводки
|Суспільство | 24-06-2020, 09:32
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|Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вилітає в Івано-Франківську область через паводки, щоб скоординувати роботи з подолання наслідків стихії.
Джерело: Шмигаль у Telegram і Facebook
Пряма мова: "Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди".
Деталі: За даними рятувальників, станом на 4-ту ранку 24 червня на території 15 районів Івано-Франківської області було підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
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