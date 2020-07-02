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Через негоду на Прикарпатті підтоплено близько 4,5 тисяч будинків
|Суспільство | 24-06-2020, 09:31
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|Станом на 04:00 на території 15 районів Івано-Франківської області підтоплено 4596 житлових будинків, пошкоджено 427 км автодоріг, зруйновано 90 мостів та 110 км автошляхів.
Джерело: Управління ДСНС у Івано-Франківській області у facebook
Деталі: Негода зачепила 165 населених пунктів. Велика вода підтопила 6 фельдшерсько-акушерських пунктів, 8873 присадибних ділянок, 3000 підвальних приміщень та більше 3000 га сільськогосподарських угідь.
Також пошкодженими виявились ще 130 мостів, зруйнованими 1850 метрів берегоукріплень. Відселити довелось 285 людей.
Надзвичайники нарахували 107 виїздів для допомоги населенню з ліквідації наслідків негоди. До роботи рятувальники залучили 255 одиниць техніки та 1090 чоловік.
Зазначається, що співробітники ДСНС відкачали воду з 60 будинків та врятували 56 осіб.
Окрім того, понад 2 тонни продуктів харчування завантажили у гелікоптер для мешканців Верховинського району, яким негода відрізала транспортне сполучення.
Нагадаємо:
На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через непогоду в області.
Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться.
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