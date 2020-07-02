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ООС: Доба на Донбасі минула без втрат, але з обстрілами
|Суспільство | 24-06-2020, 09:25
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|23 червня російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Українські військові не зазнали втрат.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Ворог відкривав вогонь біля Оріхового та Луганського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя та Водяного окупанти застосовували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було", – зазначають в штабі.
Від початку поточної доби зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню. Зокрема противник обстрілював підступи до Широкиного, Старогнатівки і Хутора Вільного.
Нагадаємо:
22 червня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 16 разів та поранили українського військовослужбовця.
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