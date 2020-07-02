На зустрічі з нардепом побились поліція, націоналісти та посіпаки Киви Суспільство | 24-06-2020, 09:10 0 146 У місті Березному Рівненської області під час зустрічі народного депутата від "Слуги народу" Сергія Литвиненка із виборцями відбулись сутички між представниками партії "Національний корпус", правоохоронцями і соратниками нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Від вибуху піротехнічного засобу постраждав начальник управління патрульної поліції Рівненщини.



Джерело: поліція Рівненської області, Нацкорпус, Литвиненко у facebook



Деталі: Приблизно 130 людей прийшли на акцію на площі Незалежності міста близько 14 години.



Націоналісти зібрались вимагати пояснень від Литвиненка щодо його слів про необхідність ухвалення закону про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей.



Поліція вказує, що близько 16 години учасники акції почали наздоганяти нардепа після його від’їзду. На захист Литвиненка стали його прихильники, кажуть правоохоронці. Тоді і почались зіткнення.



У цей час невідомий кинув у натовп піротехнічний виріб. Відбити ногою його намагався начальник управління патрульної поліції Рівненщини. У результаті вибуху правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Наразі він знаходиться у лікарні Рівного.







Повідомляється, що поліція навіть застосувала спецпристрій, щоб припинити сутички.



"В результаті кількох попереджувальних пострілів ніхто не постраждав", – зазначили у відомстві.



Як зазначають в "Нацкорпусі, до міста, окрім Литвиненка, приїхав нардеп від Опозиційної платформи "За життя" Ілля Кива із представленням своєї організації "Патріоти – За життя". Туди ж він, за їх словами, привіз близько 60 "тітушок", які також долучились до сутичок.



Націоналісти стверджують, що Литвиненко ховався за спинами завезених Кивою "тітушок", яких вишикував перед стінами будівлі. Між ними та "Нацкорпусом" розмістились правоохоронці.