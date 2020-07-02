Особливості переходу на податкову амортизацію із застосуванням «виробничого» методу Суспільство | 23-06-2020, 13:37 0 191

Львівське управління Офісу великих платників податків повідомляє, що 23.05.2020 набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (надалі –Закон№466).

Зміни до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), внесені Законом № 466 дозволяють застосування "виробничого" методу для визначення податкової амортизації.

При цьому пунктом 52 підрозділу 4 розділу XX Кодексу передбачено, що платники податку на прибуток можуть прийняти рішення про застосування з II - IV кварталу 2020 року "виробничого" методу нарахування амортизації при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток до основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим методом. Такі платники податку зобов'язані провести інвентаризацію цих об'єктів основних засобів станом на перше число податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому прийнято рішення про застосування "виробничого" методу.

Враховуючи, що відповідно до пункту 49.19 статті 49 Кодексу для цілей податку на прибуток підприємств "базовим звітним (податковим) періодом" є календарний квартал, то платники, які прийняти рішення про застосування з II кварталу 2020 року "виробничого" методу нарахування податкової амортизації до основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим методом, зобов'язані провести інвентаризацію цих об'єктів основних засобів станом на 01.04.2020 року.

Як передбачено пунктом 52 підрозділу 4 розділу XX Кодексу, якщо загальна балансова вартість (без урахування переоцінки) основних засобів за даними бухгалтерського обліку станом на 01 квітня 2020 року менша ніж балансова (залишкова) вартість основних засобів, розрахована відповідно до вимог розділу III цього Кодексу, різниця, що виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт основних засобів із застосуванням "прямолінійного" методу нарахування амортизації протягом двадцяти податкових (звітних) кварталів та зменшує фінансовий результат до оподаткування за відповідний податковий (звітний) період. Така амортизація вперше буде відображена у додатку АМ до Декларації за півріччя 2020 року.





