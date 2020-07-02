Контрольовані іноземні компанії: хто відноситься та як податковуються доходи? Суспільство | 23-06-2020, 12:58 0 189

Набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (Закон №466) (крім деяких змін, які набирають чинності з 1 липня 2020 року та з 1 січня 2021 року).



Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує, що цим законом

запроваджено оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи – фізичної або юридичної особи, що є контролюючою особою такої компанії.

Отже, Закон №466 поповнив законодавство новим поняттям: контрольовані іноземні компанії (КІК), та дав визначення контрольованих іноземних компаній та їх оподаткування, що передбачає:

запровадження концепції оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи – фізичної або юридичної особи, що є контролюючою особою такої компанії;

обов’язок подання контролюючими особами звіту про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу;

обмеження витрат за фінансовими операціями з пов’язаними особами.

КІК – компанія, зареєстрована за кордоном і знаходиться під контролем резидента України. У категорію КІК потрапляють не тільки юридичні особи, а й партнерства, трасти, фонди та благодійні організації.

Резидент України, який володіє офшором або іншою компанією за кордоном, має подати звіти про свої іноземні компанії, якщо:

його частка в іноземній компанії становить 50% і більше;

його частка в іноземній компанії спільно з іншими резидентами України становить не менше 10% (спільно 50% і більше);

здійснює фактичний контроль над іноземною компанією.

Звіт по КІК повинен містити дані про компанію: країну реєстрації, структуру власності, інформацію про доходи, співробітників і рух коштів.

До звіту додаються копії фінансової звітності КІК. Ці копії підтверджують розмір прибутку компанії за звітний рік. Перший звіт по КІК необхідно буде подати за період 2021-2022. Першим звітним роком стане 2021 рік.



