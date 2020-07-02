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Вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ надсилатимуть через Електронний кабінет
|Суспільство | 23-06-2020, 12:53
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З 1 липня 2020 року в ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» станеться ще одна зміна, яка стосується порядку надсилання платникам ЄСВ вимог про сплату недоїмки з цього внеску. Це здійснюватиметься за правилами листування з платниками податків, установленими ст. 42 Податкового кодексу України.
Це означає, зокрема, що платники, які подають звітність в електронному вигляді та пройшли ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, так само отримуватимуть у цьому кабінеті й вимоги про сплату ЄСВ.
Ці зміни внесено Законом України від 26.02.2020 р. № 465-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».
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