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В Англії з 4 липня відновлять роботу кінотеатри і музеї
|Суспільство | 23-06-2020, 09:45
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|Кінотеатри, музеї та галереї в Англії зможуть знову відкритися з 4 липня.
Як очікується, про це прем’єр Британії Борис Джонсон оголосить у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Велика Британія поступово відновлює свою закриту економіку, оскільки кількість смертей і випадків захворювання COVID-19 скорочується.
Останній етап пом’якшення карантину заплановано на 4 липня, і деякі місця з більш високим ризиком, такі як ті, що знаходяться в секторі мистецтва і культури, можуть відкрити свої двері, хоча і з правилами підтримки соціальної дистанції.
"Чим більше ми відкриваємося, тим важливіше, щоб всі дотримувалися правил соціального дистанціювання. Ми без вагань змінимо ці кроки, якщо це необхідно, щоб зупинити вихід вірусу з-під контролю", - сказало джерело в офісі Джонсона.
Джонсон повинен виступити перед парламентом у вівторок вдень.
Він також оголосить про результати перевірки того, чи слід послабити чинне правило, згідно з яким люди повинні постійно підтримувати дистанцію в два метри, щоб запобігти поширенню вірусу.
Як повідомлялося, у Великій Британії за останню добу зафіксували 15 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом, і це найнижчий показник з середини березня.
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