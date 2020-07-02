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У США коронавірус побороли 1 млн осіб
|Суспільство | 23-06-2020, 09:27
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|За весь час пандемії у світі зафіксували 9 мільйонів 186 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Вилікувались від хвороби 4 мільйони 916 тисяч, найбільше в США – 1 мільйон осіб.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Померли від ускладнень 474 тисячі хворих. Лідером за числом жертв також є США – 122 тисячі.
За останню добу коронавірус підтвердили у 138 тисяч осіб. Зокрема у США виявили 31,5 тисяч випадків COVID-19, у Бразилії – понад 24 тисяч, в Індії – 13,5 тисяч, у Росії –7,6 тисяч. Також близько 5,3 тисяч випадків зареєстрували у Мексиці та 4,6 тисяч у Чилі.
Окрім цього, 22 червня від коронавірусу померли 3880 осіб. З них 1044 загинули в Мексиці, 748 – у Бразилії, 363 – у США та 312 летальних випадки в Індії.
Нагадаємо:
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.
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