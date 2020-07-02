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МЗС: Відновлення залізничного сполучення з РФ не планується
|Суспільство | 23-06-2020, 09:24
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|Україна наразі не планує відновлювати залізничне сполучення із Росією, яке було скасовано через пандемію коронавірусу.
Джерело: заступник міністр МЗС Василь Боднар в інтерв’ю для "Укрінформ"
Пряма мова: "Хоча урядом було прийнято рішення про поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з Росією – а мова іде про залізничне сполучення, оскільки авіа припинено ще з 2014 року, – поки що на порядку денному не стоїть".
Деталі: За словами заступника міністра, наразі небезпечно відновлювати сполучення через перебування Росії на піку захворюваності на коронавірус.
"Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідситуацію в Україні, оскільки і в нас цифри зростають", – сказав Боднар.
Що передувало: 17 червня Кабінет міністрів проголосував за відкриття певних пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю.
Нагадаємо:
Залізничне сполучення між Україною, Росією та Білоруссю було припинене 17 березня.
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