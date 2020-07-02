Іноземця з підробленим паспортом затримали на «Краківці» Суспільство | 22-06-2020, 17:36 0 205

На Львівщині прикордонники затримали іноземця, який аби незаконно потрапити до Польщі, скористався підробленим паспортом.

Вчора в пункті пропуску «Краківець» під час оформлення пасажирів автобуса, який слідував на виїзд з України, у інспектора виникли сумніви щодо дійсності паспорта громадянина Франції, який на контроль подав один з подорожніх. В ході експертної перевірки прикордонники встановили, що інформаційна сторінка документа підроблена. Пред’явник насправді виявився громадянином Камеруну, який уже кілька років перебуває в Україні та навчається в одному з національних університетів. Чоловік зізнався, що мав намір незаконно потрапити до Польщі.

За спробу незаконного перетинання державного кордону іноземцю доведеться відповідати перед судом. Крім того, в його діях вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ, про що прикордонники проінформовали представників Національної поліції.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону



