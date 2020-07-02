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Податківцями Львівщини проведено 222 фактичні перевірки з питань дотримання роботодавцями чинного законодавства про працю за п’ять місяців 2020 року
|Суспільство | 22-06-2020, 14:30
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Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних Головного управління ДПС у Львівській області впродовж січня-травня 2020 року працівниками податкової служби проведено 222 фактичні перевірки фізичних та юридичних осіб з питань дотримання роботодавцями чинного законодавства про працю, що на 22,7 %, або на 41 перевірку більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року .
За результатами вжитих заходів, у 16-ти роботодавців виявлено факти використання праці 20-ти неоформлених належним чином найманих працівників. Копії матеріалів таких перевірок скеровано на адресу ГУ Держпраці у Львівській області для прийняття рішення у відповідності до вимог чинного законодавства про працю.
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