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На 37 % збільшились надходження акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами на Львівщині за п’ять місяців 2020 року в порівнянні з минулим роком
|Суспільство | 22-06-2020, 13:32
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Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області у травні 2020 року року надходження до місцевих бюджетів Львівщини акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 22,02 млн. гривень.
У січні-травні 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих скарбниць 143,43 млн. гривень акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів. А це на 23,54 млн. грн. або на 19,6% більше прогнозованих показників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів зросли на 38,72 млн. .грн. або на 37%.
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