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Львівська місцева прокуратура №2 доводитиме у суді вину аптекарки, яку підозрює у фальсифікації документів задля незаконного отримання державних субвенцій
|Суспільство | 22-06-2020, 13:31
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За версією слідства, 31-річна працівниця аптеки підробила звіти про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному/частковому відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету в рамках Урядової програми «Доступні ліки», внаслідок чого завдала збитків державі на суму майже 500 тис грн.
Зокрема встановлено, що провізорка дублювала записи під одним і тим же номером на один і той же засіб, завищувала кількість лікарських засобів, видавала медикаменти, яких не було у рецептах, а також на підставі протермінованих та безреквізитних рецептів.
Після цього, фігурантка подавала сфабриковані звіти до Управління охорони здоров’я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, а відтак юридична особа, якій належить аптечний пункт, безпідставно отримала кошти субвенції державного бюджету.
За результатами досудового розслідування завдані збитки повністю відшковані.
За вчинене імовірній правопорушниці загрожує до 5 років позбавлення волі.
На цей час справа перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді м. Львова.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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