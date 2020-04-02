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| Газета №35 (55) / 2014
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Відеоуроки від податкової. Особливо актуально під час карантину
|Суспільство | 02-04-2020, 17:33
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Державна податкова служба України випустила чотири відеоуроки. Сьогодні у ДПС роз’яснюють як направляти в ДПС листи та звернення за допомогою Електронного кабінету.
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html
https://youtu.be/wsGYmcOYScA
https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/2619608611618098/
Як оформити запит на отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за посиланням:
https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html
https://youtu.be/_SKY0auOjSk
https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/
Як заповнити декларацію про майновий стан і доходи за посиланнями:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html
https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/
Відеоурок «Заповнення квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі» за посиланнями:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html
https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/256478902049126/
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