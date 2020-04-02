На 22,8 відсотка більше податків та зборів сплатили до бюджетів у січні-лютому 2020 року підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині Суспільство | 02-04-2020, 15:25 0 73









Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (без урахування сплати податків підприємствами Львівського управління Офісу ВПП) у січні-лютому 2020 року до Зведеного бюджету України сплачено 173,1 млн. грн. податкових платежів, що на 32,1 млн. грн., або на 22,8 відсотка більше, ніж у січні-лютому 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 3,9 відсотка.



Найбільшими платниками даної галузі є: ПАТ "Львiвгаз", ЛМКП "Львiвтеплоенерго", відокремлений пiдроздiл "Добротвiрська Теплова Електрична Станція", ТОВ "Карпатський Вiтер", ТОВ "ЕКО-Оптіма", КП "Стрийтеплоенерго", КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради, ТОВ "Беттер Енерджі Юкрейн", ТОВ “Кастум”.