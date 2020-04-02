Звірське вбивство двох неповнолітніх на Львівщині: фігурантам обрано запобіжні заходи Суспільство | 02-04-2020, 14:48 0 74





У четвер, 2 березня, двом підозрюваним в збуті наркотиків на Золочівщині та умисному вбивстві двох неповнолітніх, Галицький районний суд м.Львова, за клопотанням прокурора, обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За версією слідства, до умисного вбивства, яке сталось цьогоріч 15 березня, у Золочівському районі, причетні 19 та 18-річні наркодиллери, які торгували наркотиками через Інтернет так званим способом «закладок». Лиходії до смерті побили неповнолітніх постраждалих битами, тіла спалили і закопати у лісі неподалік с.Грабово. Що стало причиною трагедії наразі встановлює слідство. Юнакам інкримінують ч.2 ст.307 КК України та п.1,12 ч.12 ст.115 КК України. За вчинене їм загрожує довічне ув’язнення.







Пресслужба Прокуратури Львівської області