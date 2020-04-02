Запровадження механізму «кешбек» перенесено на 1 січня 2021 року. Суспільство | 02-04-2020, 13:50 0 81

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує, що запровадження механізму «кешбек» перенесено на 1 січня 2021 року. За даною процедурою споживач, який здійснив покупку від 850 грн та більше та отримав чек, може його перевірити. Якщо чек виданий з порушенням, то покупець може подати скаргу до податкової служби та повернути 100% вартості придбаних товарів.

Подати скаргу можна буде виключно через свій Електронний кабінет платника податків, після проходження електронної ідентифікації, з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У скарзі необхідно зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, номер засобу зв'язку;

дата придбання товарів (робіт, послуг);

найменування та вартість придбаних покупцем товарів (робіт, послуг), найменування та/або податковий номер продавця, адреса господарської одиниці продавця або адреса місця придбання товарів;

у разі придбання товарів через інтернет – також зазначається сайт;

перелік документів, отриманих покупцем (споживачем) від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою);

інформація про розрахунковий документ;

номер банківського рахунку покупця (споживача), на який може бути перерахована компенсація.

До скарги обов'язково додаються електронні копії документів або копії документів, отримані шляхом сканування отриманих покупцем від продавця товарів (робіт, послуг) разом з придбаним товаром (роботою, послугою), про які йдеться у скарзі.

Слід зазначити, що подання скарги через Електронний кабінет платника буде фактично згодою покупця із тим, що податкова служба буде перевіряти не лише правомірність дій продавця, але, в першу чергу, – оцінювати достовірність документів, доданих до скарги.

Покупець зможе отримати частину штрафних санкцій, які були сплачені продавцем виключно за результатами перевірки скарги про порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням РРО та стягнення санкцій.

Слід зазначити, що така компенсація не включатиметься до оподатковуваного доходу фізичної особи, тобто, отримавши відшкодування покупець не повинен буде з нього сплачувати податки.

У разі надання скарги з недостовірною інформацією покупець буде нести відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

Відтермінування передбачено Законом України від 17.03.2020 р. №533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)».



