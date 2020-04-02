РРО: чи необхідно застосовувати при торгівлі продукцією власного виробництва Суспільство | 02-04-2020, 13:49 0 112

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі, зобов'язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції (п. 2 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон №265).

Разом з тим, п. 1 ст. 9 Закону № 265 визначено, що РРО та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб'єкта господарювання.

Враховуючи зазначене, у разі реалізації підприємством продукції власного виробництва, підприємство може здійснювати розрахунки через касу підприємства з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів.



