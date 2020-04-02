На Буковині за день виявили 39 інфікованих – голова ОДА Суспільство | 02-04-2020, 09:08 0 100 За останню добу у Чернівецькій області діагностували 39 нових випадків інфікування коронавірусом. Усього на Буковині підтвердили 143 зараження.



Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook



Пряма мова: "Станом на сьогоднішній вечір ми маємо 39 нових фактів зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином загальна кількість встановлених інфікованих людей на території Чернівецької області сягнула цифри у 143 осіб".



Деталі: Окрім того, 1 квітня ще одна особа померла від COVID-19. Жертва коронавірусу проживала у селі Ломачинці Сокирянського району. Цього ж дня одна людина одужала. Таким чином, від вірусу в області вилікувались 8 людей.



Очільник ОДА також повідомив, що вже 10 лікарів заразились коронавірусом, із них четверо – на робочому місці.



Осадчук, крім того, надав географію поширення нових випадків. За його словами хвороба виявлена у майже всіх районах області.



Губернатор запевнив, що обласна лабораторія цілодобово проводить тести на виявлення COVID-19.



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Нагадаємо:



Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.