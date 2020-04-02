У США рекордна смертність від коронавірусу: за день понад 900 осіб Суспільство | 02-04-2020, 08:51 0 83 У середу 1 квітня у США зареєстрували щонайменше 917 жертв коронавірусу.



Джерело: CNN



Деталі: Це рекордна смертність за час поширення хвороби у Сполучених Штатах.



Усього з початку спалаху COVID-19, за даними CNN, там зафіксували 4745 смертей.



За інформацією сайту worldometers, який у режимі реального часу оновлює статистику захворюваністі, у країні зареєстрували 214 629 заражень та 5099 летальних випадків.



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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус



Нагадаємо:



Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.