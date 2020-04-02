У Братковичах цьогоріч добудують нову загальноосвітню школу на 180 учнівських місць Суспільство | 01-04-2020, 16:19 0 126



Освітня реформа передбачає створення нової української школи, школи, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.



Будівництво нової школи в с. Братковичі Городоцького району включено в урядову програму «Велике будівництво». Проект входить у п’ятірку закладів загальної середньої освіти області, будівництво яких планується завершити у 2020 році. З ДФРР на добудову цього об’єкту у 2020 році передбачено 23 млн 758 тис. грн, з обласного бюджету – 1 млн 700 тис. грн, з районного бюджету – 1 млн грн.

Новобудова на сьогодні – необхідність, оскільки народжуваність на території обслуговування цього закладу освіти щороку зростає. Відповідно до затвердженої мережі закладів освіти на 2019-2020 рік у Братковицькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Городоцької районної ради навчається 170 учнів. Кількість учнів постійно збільшується.

Крім того, проект є актуальним для громади с. Братковичі, оскільки приміщення старої школи пристосоване, перебуває в аварійному стані, грибок пошкодив стіни і підлоги, відсутній спортивний зал, актовий зал. Котельня з газовим опаленням знаходиться в приміщенні закладу.

Приміщення школи знаходиться в трьох корпусах, два з яких надані в оренду сільською радою: один із класів розміщений в орендованому приміщенні, а також шкільна їдальня. У їдальню діти ходять через сільську дорогу в інший корпус. Основний корпус школи збудований у 1960 році на фундаменті, який стояв ще з 40-50-х років ХХ століття.

В приміщенні школи знаходиться котельня з газовим опаленням, що суперечить відповідним нормам з охорони праці.

Підсумовуючи викладене вище, завершення будівництва нової школи в с. Братковичі в найкоротші терміни – вкрай важливо.

Довідково:

У 2017 році ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» у Львівській області видано експертний звіт від 25.09.2017 р. № 649.4297.17/5034 щодо розгляду проектної документації в частині надійності, міцності та довговічності по даному об’єкту.

Наказом керівника відділу освіти Городоцької райдержадміністрації від 01.11.2017 р. № 587 затверджено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Будівництво школи І-ІІ ступенів в с. Братковичі Городоцького району Львівської області» в сумі 43 249,990 тис. грн.

Об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків – СС-2.

04.10.2017 року відділом освіти Городоцької РДА оголошено відкритті торги на закупівлю робіт «Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Братковичі Городоцького району Львівської області» (Коригування)» ідентифікатор закупівлі: UA-2017-10-04-001089-a. За результатами проведених торгів укладено договір з Корпорація будівельних підприємств «Карпатбуд» від 20.11.2017 № ТБ 035/017 на суму 40 180 064.16 грн з ПДВ.

На сьогоднішній день зведено фундамент будівлі школи, виконано роботи по цегляній кладці стін і перегородок, змонтовано міжповерхові перекриття, встановлено металопластикові віконні блоки, зведено конструкції даху та влаштовано покриття даху, змонтовано зовнішні електричні мережі та трансформаторну підстанцію, утеплено стрихове перекриття, комини та влаштовано бетонну стяжку у підвальному приміщенні.

Мета проекту – створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, підвищення рівня привабливості проживання в сільській місцевості шляхом залучення до роботи молодих працівників.

