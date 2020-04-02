|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Половина українців не проти надзвичайного стану, більшість за комендантську годину
|Суспільство | 01-04-2020, 13:28
| 0 137
|
|Майже половина опитаних українців підтримали б запровадження надзвичайного стану у зв'язку з епідемією коронавірусу, ще більше громадян не заперечували б проти запровадження комендантської години.
Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг"
Деталі: Згідно з опитуванням, думки респондентів про можливе запровадження надзвичайного стану в Україні розділилися: 49% - підтримали б таку ініціативу, 43% - ні.
При цьому, 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.
71% - не заперечують проти можливого обмеження в'їзду і виїзду в окремі міста і області.
65% - не проти можливого обмеження руху транспортних засобів та їх огляду.
58% - не заперечували б проти можливого оголошення комендантської години в містах.
|
|