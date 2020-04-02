Половина українців не проти надзвичайного стану, більшість за комендантську годину Суспільство | 01-04-2020, 13:28 0 137 Майже половина опитаних українців підтримали б запровадження надзвичайного стану у зв'язку з епідемією коронавірусу, ще більше громадян не заперечували б проти запровадження комендантської години.



Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг"



Деталі: Згідно з опитуванням, думки респондентів про можливе запровадження надзвичайного стану в Україні розділилися: 49% - підтримали б таку ініціативу, 43% - ні.



При цьому, 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.



71% - не заперечують проти можливого обмеження в'їзду і виїзду в окремі міста і області.



65% - не проти можливого обмеження руху транспортних засобів та їх огляду.



58% - не заперечували б проти можливого оголошення комендантської години в містах.