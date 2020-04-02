Половина українців не проти надзвичайного стану, більшість за комендантську годину

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 02/04/2020 Завтра львів’янин Ярослав Козак завершує свій 23-денний пробіг із прапором України в руках...>> «Львівська політехніка» почала виготовляти на 3D-принтері захисні маски для лікарів. Мерія вже зробила перше замовлення...>> Сьогодні експрес-тестами на коронавірус протестували ще 301 особу: підозру виявили у 3 осіб...>> Дитячі бібліотеки Львова отримають нові книги шрифтом Брайля...>> Відеоуроки від податкової. Особливо актуально під час карантину...>> Львів прибирають після зими: очищають дощоприймачі, фарбують турнікетні огорожі та дорожню розмітку...>> На зупинках електротранспорту встановлюють термінали для придбання квитків...>> Мальтійці Львова в умовах карантину і поширення COVID-19 переформатовують свою благодійну кухню...>> На міському штабі оперативного реагування обговорили низку питань щодо життєдіяльності міста...>> Мер Львова обговорив з керівниками аптечних мереж питання наявності масок та дезінфікуючих засобів...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Львів’янина, який убив людину, а тіло заховав у колодязі, засудили на 12 років...
30-03-2020, 09:55  >>> 
СБУ: Колишній працівник МВС шпигував у Дніпрі для ФСБ Росії...
26-03-2020, 15:55  >>> 
Другу смерть від коронавірусу в Україні розслідуватиме поліція...
18-03-2020, 16:38  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Кількість заражень COVID-19 у світі наближається до мільйона...
02-04-2020, 08:56  >>> 
Міністр охорони здоров’я Ізраїля підхопив коронавірус...
02-04-2020, 08:54  >>> 
Херсон закривають на карантин: підтвердили перший випадок COVID-19...
02-04-2020, 02:42  >>> 
Кредитовна - лучший сервис подбора кредитных предложений онлайн на карту Украины!

Половина українців не проти надзвичайного стану, більшість за комендантську годину

Суспільство | 01-04-2020, 13:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 137 137    
Майже половина опитаних українців підтримали б запровадження надзвичайного стану у зв'язку з епідемією коронавірусу, ще більше громадян не заперечували б проти запровадження комендантської години.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Згідно з опитуванням, думки респондентів про можливе запровадження надзвичайного стану в Україні розділилися: 49% - підтримали б таку ініціативу, 43% - ні.

При цьому, 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.

71% - не заперечують проти можливого обмеження в'їзду і виїзду в окремі міста і області.

65% - не проти можливого обмеження руху транспортних засобів та їх огляду.

58% - не заперечували б проти можливого оголошення комендантської години в містах.
   Новини по темі: Суспільство
Відеоуроки від податкової. Особливо актуально під час карантину...
02-04-2020, 17:33  >>> 
На 22,8 відсотка більше податків та зборів сплатили до бюджетів у січні-лютому 2020 року підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині...
02-04-2020, 15:25  >>> 
Звірське вбивство двох неповнолітніх на Львівщині: фігурантам обрано запобіжні заходи...
02-04-2020, 14:48  >>> 
ПДВ: звільнення від оподаткування операцій з постачання і ввезення лікарських засобів та медичного обладнання...
02-04-2020, 14:30  >>> 
Запровадження механізму «кешбек» перенесено на 1 січня 2021 року....
02-04-2020, 13:50  >>> 
Карантинні нововведення. Чи будуть проводитись камеральні перевірки платників податків у період мораторію на проведення перевірок?...
02-04-2020, 13:50  >>> 
РРО: чи необхідно застосовувати при торгівлі продукцією власного виробництва...
02-04-2020, 13:49  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: карантинні обмеження, "плівки Єрмака"...
02-04-2020, 09:10  >>> 
Відзавтра у Львові стартує серія вебінарів для підприємців «Бізнес в умовах СOVID-19»...
01-04-2020, 14:29  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: коронавірус та Путін, протокол лікування COVID-19...
01-04-2020, 09:22  >>> 
   ПолітикаПолітика
Чеський міністр заплатив штраф за те, що був на відеоконференції без маски...
02-04-2020, 09:18  >>> 
Аваков про авіасполучення: Заради безпеки мільйонів ми підемо на незручності для кількох тисяч...
01-04-2020, 09:19  >>> 
Трамп про карантин: "Це питання життя і смерті"...
01-04-2020, 02:07  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною...
02-04-2020, 09:22  >>> 
Товарообіг у зоні діяльності Галицької митниці...
01-04-2020, 21:54  >>> 
Мережі АЗС погодились знизити ціни на бензин — АМКУ...
01-04-2020, 13:29  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Відеоуроки від податкової. Особливо актуально під час карантину...
02-04-2020, 17:33  >>> 
На 22,8 відсотка більше податків та зборів сплатили до бюджетів у січні-лютому 2020 року підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині...
02-04-2020, 15:25  >>> 
Звірське вбивство двох неповнолітніх на Львівщині: фігурантам обрано запобіжні заходи...
02-04-2020, 14:48  >>> 
   ВладаВлада
Думки росіян з приводу обнуління термінів Путіна розділилися порівну...
27-03-2020, 10:27  >>> 
Зеленський зробив кілька призначень у керівництві СБУ...
26-03-2020, 02:12  >>> 
Прем'єр Словаччини: хотіли купити в Україні 2 млн масок, але їх перехопив німецький покупець...
16-03-2020, 09:10  >>> 
   КультураКультура
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 
До дня народження Великого Кобзаря у Львівській опері триває урочиста академія...
10-03-2020, 00:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:10 Завтра львів’янин Ярослав Козак завершує свій 23-денний пробіг із прапором України в руках
18:10 «Львівська політехніка» почала виготовляти на 3D-принтері захисні маски для лікарів. Мерія вже зробила перше замовлення
18:08 Сьогодні експрес-тестами на коронавірус протестували ще 301 особу: підозру виявили у 3 осіб
17:34 Дитячі бібліотеки Львова отримають нові книги шрифтом Брайля
17:33 Відеоуроки від податкової. Особливо актуально під час карантину
17:01 Львів прибирають після зими: очищають дощоприймачі, фарбують турнікетні огорожі та дорожню розмітку
16:59 На зупинках електротранспорту встановлюють термінали для придбання квитків
16:58 Мальтійці Львова в умовах карантину і поширення COVID-19 переформатовують свою благодійну кухню
16:57 На міському штабі оперативного реагування обговорили низку питань щодо життєдіяльності міста
16:56 Мер Львова обговорив з керівниками аптечних мереж питання наявності масок та дезінфікуючих засобів

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования