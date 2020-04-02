ЗА ПОРУШЕННЯ КОРДОНУ НА БУКОВИНІ ЗАТРИМАНО ДВОХ АФРИКАНЦІВ Суспільство | 01-04-2020, 10:28 0 123

Двох вихідців з Африканського континенту затримали прикордонники Чернівецького загону, коли ті намагалися порушити кордон з ЄС.

Сьогодні вдосвіта, 1 квітня, прикордонний наряд відділу «Порубне» помітив групу осіб, що непомітно рухалася в сторону кордону. Чоловіків, які намагались подолати загороджувальний паркан, прикордонний наряд виявив за допомогою тепловізора, в 30 метрах від державної межі з Румунією.

Правопорушників одразу охоронці кордону затримали. При собі в іноземців не було документів, що посвідчують особу. З їх слів стало відомо, що вони є громадянами Єгипту.

Обох затриманих доставлено до відділення «Черепківка», на ділянці якого єгиптяни намагалися порушити кордон. Подальшу долю мандрівників та оцінку їх діям визначатиме суд. Скоріш за все, їх буде відправлено на Батьківщину.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

