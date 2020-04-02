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Коронавірус - це найгірша криза у світі з часів Другої світової війни — ООН
|Суспільство | 01-04-2020, 09:16
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|Світ стикається з найскладнішою кризою після Другої світової війни, попереджає генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес.
Джерело: BBC
Деталі: За його словами, пандемія загрожує кожній країні і, ймовірно, призведе до найбільшого спаду в недавньому минулому світі.
Передісторія:
У світі з 855 007 випадків захворювання новим коронавірусом 42 032 особи померло від ускладнень, спричинених хворобою.
За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 31 березня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.
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