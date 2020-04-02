Прийом громадян у Прокуратурі під час карантину: зв’язатись із львівськими прокурорами можна через «Skype» Суспільство | 31-03-2020, 15:50 0 124



З метою забезпечення реалізації прав громадян на особисте звернення до органів прокуратури України в умовах суворих карантинних заходів, спрямованих на боротьбу із розповсюдженням коронавірусу «COVID-19», керівництвом відомства прийнято рішення про запровадження віддаленого особистого прийому громадян за допомогою засобів відеозв’язку.



Відтак, тепер кожен громадянин має змогу особисто звернутись до керівництва прокуратури Львівської області за допомогою «Skype»-зв’язку.



Для цього потрібно попередньо записатись на прийом за телефоном «гарячої лінії»: (032) 235-83-80 та повідомити своє ім’я користувача «Skype».



У години прийому відповідний представник керівництва прокуратури області зв’яжеться з Вами та вислухає звернення.



Графік прийому за посиланням⬇️

https://lviv.gp.gov.ua/ua/timetable.html?_m=publications&_t=rec&id=205763



Пресслужба Прокуратури Львівської області