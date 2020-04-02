На лаві підсудних на Львівщині опинився чоловік, який незаконно зберігав зрубану деревину Суспільство | 31-03-2020, 11:20 0 271

Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно уродженця с.Гутисько-Турʼянське скеровано до Буського районного суду 27 березня 2020 року.



50-річного чоловіка підозрюють у протиправному зберіганні незаконно зрубаних дерев, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).



Досудовим розслідуванням встановлено, що цьогоріч у січні фігурант незаконно придбав та зберігав без відповідних документів, 200 сосен, 7 дерев дубів та 3 стовбури дерев породи «Вільха» класу «С».



За версією слідства, імовірний зловмисник зберігав їх з метою подальшого виготовлення виробів з деревини.



Загальна вартість завданих державі збитків склала понад 48,4 тис грн, яка на цей час відшкодована.



Зазначимо, що лісоматеріали хвойних порід поліцейські виявили та вилучили 30 січня цього року на території господарства підозрюваного.



На всю деревину, яка наразі зберігається у лісгоспі, накладено арешт.



Водночас, встановлюється причетність до вчиненого і інших осіб, зокрема, тих, у яких чоловік придбав товар. Матеріали виділено в окреме провадження.



Довідка: санкція статті передбачає штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештна строк до 6 місяців, обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.



Пресслужба Прокуратури Львівської області



