Очікуються нові зміни до податкового законодавства відповідно до прийнятого 30.03.2020 законопроекту №3275 від 29.03.2020 року для забезпечення додаткових гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) Суспільство | 31-03-2020, 10:59 0 120









Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що відповідно до ухваленого 30 березня 2020 року законопроекту № 3275 від 29.03.2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» буде внесено зміни до чинного законодавства, в тому числі податкового.



Так, збільшено ліміти для фізичних осіб-підприємців (далі ‒ ФОП). Платники єдиного соціального внеску (далі ‒ ЄСВ) не штрафуватимуть до 31 травня.



З дати опублікування цього Закону (після підписання його Президентом України) збільшуються ліміти для перебування на спрощеній системі оподаткування:



– для першої групи із 300 тис. грн до 1 млн. гривень;



– для другої групи із 1,5 млн. грн до 5 млн. гривень;



– для третьої групи із 5 млн. грн до 7 млн. гривень.



Мораторій на перевірки бізнесу, зокрема й ФОП, продовжать із 31 травня до 30 червня 2020 року.



Штрафні санкції за порушення щодо ЄСВ не застосовуватимуть і за період із 01 по 31 травня. Це ж стосується нарахування пені.



Мораторій на документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ триватиме з 18 березня по 31 травня 2020 року.



Не передбачено звільнення від сплати ЄСВ за себе для самозайнятих осіб на травень 2020 року.



Водночас тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно), зупинять строк розгляду скарг платників податків ЄСВ, що надійшли/надійдуть до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжуватиме будь-яких наслідків. Податковий орган, який розглядатиме скаргу, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику ЄСВ на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.



Також тимчасово до 31 травня 2020 року (включно) продовжують строк подання скарг платників ЄСВ, термін подання яких припадає на період з 18 березня до 31 травня 2020 року.



Більш детально щодо очікуваних змін на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (https://lv.tax.gov.ua/) за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/413709.html