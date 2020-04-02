|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Відповідно до розпорядження Обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Львівщині, розпочато масове тестування осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19.
|Суспільство | 30-03-2020, 16:13
| 0 139
|
У Пустомитівському районі сьогодні розпочали роботу 4 мобільні групи у складі: сімейного лікаря, медичної сестри, які проведуть експрес тестування за визначеними маршрутами на території району.
Медичним працівниками проведено інструктаж з техніки безпеки, забезпечено усіма засобами індивідуального захисту, забезпечено транспортними засобами у повному обсязі.
Особами, яким проводитиметься тестування, буде вручено пам’ятку про необхідність самоізоляції і роз’яснення щодо персональної відповідальності за її порушення, та сформовано групи ризику поширення інфекції.
Подібні робочі групи розпочали тестування і в інших районах Львівщини. Перелік осіб, які повернулися в Україну, сформовано департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації.
Такі списки також передані поліції для забезпечення та перевірки дотримання умов самоізоляції громадян на карантині.
|
|