Платники податків Львівщини заборгували до соціальних фондів понад 964 мільйони гривень єдиного внеску Суспільство | 30-03-2020, 11:13 0 192









В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.03.2020 cкладає 964 млн. грн., з яких: 635 млн. грн. заборгували юридичні особи та 329 млн. грн. ‒ фізичні особи.



З загальної суми боргу по області (964 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 474,7 млн. грн., або 49,2 відсотка. Заборгованість структурних підрозділів ДП ,,Львіввугілля” ‒ 464,4 млн. гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 1765 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 104,8 млн. гривень.